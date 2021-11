El passeig marítim de les Cases d'Alcanar i les carreteres fins a Ulldecona estaran reparades abans de final d'any

Ajuts al comerç

El secretari de Territori Mobilitat ha destacat «la ràpida resposta» que va donar el Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori als danys que va ocasionar la tempesta de l'1 de setembre a Alcanar i sobretot a les Cases, on es reparen els desperfectes del passeig marítim. Els treballs restitueixen i reforcen l'esvoranc del tram entre la plaça del Barranc i el carrer Churruca, d'uns 145 metres quadrats de superfície i 3 metres de profunditat. El calaix que canalitza el barranc de Sant Jaume en aquest tram urbanitzat es reforça amb formigó i amb grans blocs de pedra al seu voltant. També es reposaran tots els elements, com la pèrgola metàl·lica, i les zones verdes en la superfície d'aquest tram, que l'aigua es va endur.Les obres estaran llestes abans de final d'any, però Isidre Gavin ha avançat que s'ha demanat a l'empresa que les executa que, almenys dues setmanes abans de la campanya de Nadal, es faciliti un pas per a l'arribada de peix a la llotja, d'acord amb els pescadors, que els permeti planificar la comercialització en unes dates importants per al sector. Els carrers dins dels municipis són estrets i el principal pas dels camions fins a la confraria està «limitat». «Encara que la restitució no estigui a 100%, es donarà pas, ja sigui amb limitacions, amb pas alternatiu o una senyalització especial, però ens comprometem a deixar pas abans que acabi l'obra per la campanya de peix d'aquest hivern», ha explicat el secretari.«És una actuació que donarà resposta al patiment del municipi i està orientada a remuntar l'impacte en el sector turístic i pesquer», ha dit Gavin. «L'objectiu és que la reparació acabi abans de Nadal perquè són unes dates molt rellevants i l'economia necessita aquesta recuperació. Pot ser una palanca per a la recuperació de les Cases d'Alcanar», ha afegit.El Departament també està reparant d'urgència els trams malmesos pels aiguats a les carreteres TV-3318, TV-3316, T-331 i T-332, entre Alcanar i Ulldecona. La inversió en aquestes obres és de 339.012 euros i també es preveu que s'hi pugui circular abans de final d'any, probablement a mitjan desembre, mentre s'enllesteix l'obra.El Departament d'Empresa i Comerç ha obert la sol·licitud per als ajuts directes promesos al comerç del municipi. L'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, ha celebrat que es compleixin els terminis que es van anunciar i faran dues reunions informatives als nuclis del municipi per ajudar als comerços i empreses que s'hi puguin acollir. «Valorem molt positivament que arribin en aquests moments just abans de començar la campanya nadalenca perquè la forma d'accedir-hi és àgil i permetrà que els diners arribin abans i que es puguin invertir per encarar aquesta campanya comercial tan important», ha remarcat Roig.D'altra banda, aquest dimecres al vespre se celebra un dels primers actes solidaris per recaptar fons, impulsat per la plataforma ciutadana #Monsortirem i el consistori. Es traca d'un torneig de futbol benèfic en el qual el CF Alcanar s'enfrontarà a l'Espanyol B. El partit es juga al camp de futbol de la Devesa, a Sant Carles de la Ràpita. L'estadi municipal de futbol d'Alcanar, la Fanecada, va ser un dels equipaments més danyats pels aiguats de l'1 de setembre.