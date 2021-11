El líder de la xarxa de pornografia infantil destapada a Tortosa reconeix els fets però al·lega consentiment dels menors

Els dos principals acusats, que en el primer judici van fugir a França, tornen a ser jutjats a l'Audiència de Tarragona

Actualitzada 09/11/2021 a les 13:57

Els dos principals acusats de la xarxa de pornografia infantil destapada el 2015 a Tortosa s'han assegut al banc dels acusats a l'Audiència de Tarragona, on aquest dimarts ha començat el judici d'una trama de la qual ja hi ha quatre membres a la presó. Jean Luc Aschbacher, considerat el líder, ha estat el primer en declarar mentre l'altre processat, col·laborador seu, ho farà l'últim dia. El cervell de la xarxa ha reconegut els fets, però ha diferenciat entre el material que distribuïa per a adults i el que feia per a ús privat seu, amb nois de menys de 14 anys i amb el seu consentiment, factor que per a la DGAIA, que va destapar el cas, no s'hauria ni de sospesar en un cas d'abusos sexuals a menors. Es van identificar més de 100 víctimes.