Torna l'Escola de cuidar d'Amposta per millorar la qualitat de vida de les cuidadores no professionals

El projecte ofereix formació i suport a persones amb malalts per demència o discapacitat a càrrec

Actualitzada 08/11/2021 a les 11:34

Aquest dilluns s'ha tornat a posar en marxa l'Escola de cuidar, un projecte de l'associació de Familiars d'Alzheimer del Montsià (AFAM), l'Ajuntament d'Amposta i l'ICS Terres de l'Ebre. Després de l'aturada forçada per la pandèmia, l'Escola reprèn l'activitat per donar suport a les persones cuidadores no professionals que atenen de manera continuada persones en situació de dependència, demència i discapacitat. Els professionals del CAP d'Amposta, d'AFAM i dels serveis socials del consistori van impulsar, el 2018, aquest projecte que ofereix formació i suport mutu perquè els i les cuidadores millorin les habilitats, la seva qualitat de vida i tinguin eines per viure positivament l'experiència de cuidar.