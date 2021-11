Alerta davant la MAT provinent de l'Aragó que projecta travessar la Terra Alta i la Ribera d'Ebre fins Ascó

El 29 d'octubre passat el Gepec va presentar al·legecions a aquest projecte que, en el cas de la MAT per la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, transcorreria pels termes municipals de Caseres, Vilalba dels Arcs, la Pobla de Massaluca, la Fatarella i Ascó. Les argumenten sobre la base de que el clúster energètic tindria greus repercussions sobre la fauna amenaçada i protegida –afectant, almenys, quatre parelles d'àliga cuabarrada i el pla de recuperació del trencalòs-. També impactaria greument sobre sis àrees catalogades com a Espais Naturals Protegits –Ribera de l'Algars, Matarranya-Aiguabarreig, Ribarroja, Ribera de l'Ebre a Flix, Serra de Pàndols i Cavalls i serra del Montant-Pas de l'Ase.Les al·legacions també recorden que plou sobre mullat al territori amb l'arribada de nous macro-projectes de renovables i línies d'evacuació en una zona ja massificada. A la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, ja hi ha 169 aerogeneradors en servei, 340 sol·licitats i 1.675 hectàrees de fotovoltaiques sol·licitades, amb els consegüents impactes «molt significatius» sobre el paisatge, la salut de les persones i l'economia. LaEls ecologistes, d'altra banda, han lamentat que la resposta en contra d'aquest projecte hagi estat menor respecte la MAT que impulsa Forestalia entre l'Aragó i Begues. Tot i admetre que consistoris de la zona, el Consell Comarcal de la Terra Alta i altres institucions sí que han presentat al·legacions, retreu a la Generalitat, amb competències als espais afectats dins de Catalunya, no s'ha pronunciat. «Es tracta doncs que un territori pesa més que un altre? Que ara són els oblidats de sempre qui reben l'amenaça i, per tant, no cal actuar? Potser alguins ja tenen clar quin és el futur de les Terres de l'Ebre», inquireixen en un comunicat.Denuncien que el nou projecte perpetua el mateix model de producció en àrees de menys consum per exportar l'energia cap a les àrees que més en consumeixen. Sospiten que, amb el tancament de les nuclears d'Ascó i Vandellòs a partir de 2030, projectes com aquest persegueixen evacuar l'energia per poder utilitzar les mateixes infraestructures de distribució ja existents de les centrals nuclears. En aquest sentit, els ecologistes remarquen que no s'oposen a la transició energètica però qüestionen obertament el model d'implantació. «En un model energètic no poden haver territoris de sacrifici», tanquen.