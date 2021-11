La Guàrdia Civil investiga al gerent d'un restuarant d'Alcanar per comercialitzar marisc prohibit

El local publicitava aquest marisc a la pissarra exterior i n'oferia al seu menú

Actualitzada 03/11/2021 a les 13:51

Agents del Destacament de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil del Delta de l'Ebre, han pres declaració en qualitat d'investigat per la comissió d'un presumpte delicte relatiu a la protecció de la Flora, Fauna i Animals Domèstics, al gerent d'un comerç de restauració del terme municipal d'Alcanar, per tenir exposats en una vitrina per a la venda diversos exemplars de dàtils de mar.En tenir coneixement que aquest mol·lusc bivalve protegit, es trobava present en diversos comerços de restauració de la zona costanera de l'Ebre, es va establir un operatiu amb l'objectiu d'esclarir l'origen dels mateixos i l'erradicació del comerç clandestí de l'espècie.Així, sobre les 12 hores del passat diumenge, va ser localitzat un comerç de restauració, el qual publicitava a la pissarra exterior i oferia al seu menú, aquest marisc, descobrint a la vitrina exterior exposada al públic, una certa quantitat d'aquest producte que s'oferia amb inclusió del preu de venda.Després d'identificar al responsable, se li va comunicar la il·legalitat de disposar d'aquest producte ja que es troba protegit per la normativa.El dàtil de mar (Lithophaga lithophaga), és un mol·lusc bivalve, protegit per la normativa espanyola i europea, viu en la franja infralitoral a poca profunditat, en les cavitats que el mateix fabrica en les roques marines. Per a la seva extracció es requereix la destrucció massiva del litoral, generant un greu impacte ambiental per a altres espècies marines.