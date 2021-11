La central eòlica Ampliació Colladetes del Perelló es presenta a tràmit un dia abans que entri en vigor el nou decret de renovables

Restriccions més «laxes»

Canvi de model

Assessorament i debat

El projecte del parc Ampliació Colladetes consta de 4 molins de vent (13,37 MW) tres vegades més grans que els que estan instal·lats des dels anys 1999 i 2000 a la central Colladetes. Els nous aerogeneradors tindran 3,45 MW de potència unitària i tres pales amb un diàmetre de 136 metres de longitud i una alçada de boixa de 132 metres. Els 54 molins de Colladetes tenen un diàmetre de rotor de 47 metres de longitud i una alçada de torre de 45,5 metres.El projecte inclou línies soterrades d'evacuació a 20 kV, l'ampliació de la subestació existent SET El Perelló 20/110 kV, i una nova línia aèria d'alta tensió de 110 kV que connectarà amb la línia existent LAAT Vandellòs-Ampolla-Coll de l'Alba 110 kV. El projecte té un pressupost de 14.176.201,30 euros i es preveu que estigui en funcionament l'any que ve.En el DOGC del 26 d'octubre, un dia abans que es publiqués també al DOGC la modificació del decret de renovables, se sotmet a informació pública, durant trenta dies hàbils, l'autorització administrativa prèvia i de construcció d'Ampliació Colladetes, l'autorització d'actuació d'interès públic en sòl no urbanitzable i el procediment d'avaluació d'impacte ambiental de la instal·lació.La proximitat en les dates fa sospitar l'entitat ecologista GEPEC-EdC. «Tenim clar que hi ha tràfic d'influències, informació privilegiada o alguna cosa d'aquestes», han denunciat. També lamenten que «les restriccions seran més laxes» perquè es regirà per la legislació del decret 16/2019: no caldrà oferir la participació dels ens locals o propietaris ni tenir el consens de la meitat d'aquests. «Com saben que no ho aconseguiran, han presentat el projecte abans», ha assenyalat des de GEPEC-EdC.Les al·legacions al projecte es poden presentar fins al 8 de desembre als serveis territorials d'Acció Climàtica a les Terres de l'Ebre i «preferentment» per mitjà electrònic. L'entitat ecologista denuncia que la informació del projecte no estigui disponible a l'Ajuntament del Perelló. Hi ha molta gent que no té accés en línia al projecte o ha de demanar cita per ser atesos a la delegació del Govern a Tortosa, una situació que per a GEPEC-EdC «és infame» perquè els afectats no han rebut informació particular de com els afecta la nova central i les línies d'evacuació. Des de la direcció territorial d'Acció Climàtica s'han compromès a habilitar la informació del projecte perquè es pugui consultar a l'Ajuntament, però encara no s'ha concretat quan ni com, i el termini per presentar al·legacions corre des del 26 d'octubre.També recriminen al consistori que no es plantegi presentar al·legacions tot i haver-s'hi compromès. El govern municipal va acordar al març de l'any passat que recorreria tots els projectes energètics que es plantegessin des d'aquell moment, «dins o fora del terme municipal» perquè el municipi havia assumit la seva aportació en la generació d'energia renovable. En el cas d'Ampliació Colladetes, el consistori ja no va presentar al·legacions en el tràmit del projecte a la Ponència de Renovables.El Perelló va ser un dels primers municipis de Catalunya en acollir energia eòlica. Hi ha en funcionament una setantena d'aerogeneradors d'uns vuitanta metres d'alçada, però l'entitat ecologista alerta que aquests parcs «es repotenciaran» amb molins de vent gegants. La vida útil dels aparells de 20-25 anys i centrals com Colladetes (de 1999) «estan a punt de caducar». «Amb la repotenciació, els 72 molins que hi ha es podrien reduir a 15 o 20, però de 200 metres d'altitud», expliquen.De fet, l'any 2008 es va inaugurar al Perelló el molí de vent més gran del país, que fa 100 metres d'altura. Com aquell se n'havien d'instal·lar quatre, però no va ser possible per problemes de connexió a la xarxa elèctrica. Segons explica GEPEC-EdC, la promotora d'aquell projecte ha tornat a demanar la llicència d'obres al consistori per completar-lo i no ha tingut accés a la informació pública d'aquest projecte. L'entitat ecologista ha presentat una reclamació al GAIP (Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública).GEPEC-EdC ha organitzat una jornada al Cinema Auditori Victòria del Perelló l'11 de novembre per parlar sobre el model d'implantació d'energies renovables a Catalunya, analitzar les alternatives que existeixen i assessorar els afectats. Antonio Turiel, físic i divulgador científic membre del CSIC, farà una intervenció telemàtica per parlar de les dificultats de la transició energètica i els objectius 2030, i es debatrà en una taula rodona posterior amb Xavier Jiménez, biòleg i president del GEPEC-EdC, Sergi Saladié, geògraf i professor associat al departament de geografia de la URV, i Miquel Pinyol, coordinador d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre.