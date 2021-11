El Museu de Tortosa tindrà un espai de memòria dels 36 deportats de la ciutat als camps nazi

Unes jornades sobre el fotoperiodisme de guerra recordaran el fotògraf Antoni Garcia

Tortosa habilitarà un espai adjacent a la sala d'exposició Antoni Garcia del Museu com a espai de memòria dels 36 deportats de la ciutat als camps de concentració nazis dels que es tenen constància, la majoria dels quals van anar a Mauthausen. A la part central s'instal·laran les llambordes de memòria 'stolperstein', amb els seus noms, que l'Ajuntament de Tortosa treballa per rebre. Al ple ordinari de dilluns vinent està previst acordar-ne la sol·licitud. Per inaugurar l'espai, se celebraran unes jornades dedicades a la figura d'Antoni Garcia, fotògraf tortosí supervivent dels camps d'extermini que, juntament amb Francesc Boix, va ser clau per conservar fotografies i negatius per testimoniar els horrors que s'hi van cometre.Dijous es projectarà el documental 'La capsa vermella. La guerra infinita d'Antoni Campañá', al teatre auditori Felip Pedrell, amb la presentació prèvia dels codirectors Arnau González i Plàcid Garcia-Planas, i del realitzador i productor executiu, Santi Valldepérez. Divendres es presentarà el llibre 'Un fotògraf tortosí a Mauthausen: Antoni Garcia', escrit per Núria Aragonés, al Museu de Tortosa. I dissabte està prevista una taula rodona amb la participació de l'historiador Jordi Algué, coneixedor del fons de Francesc Boix; la periodista, historiadora i professora de la UAB, Teresa Ferré; i el cap d'internacional del diari 'Ara', Francesc Millán.