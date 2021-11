El Gepec compra una finca abandonada d'Ulldecona per protegir les seves oliveres monumentals

Segons ha detallat en un comunicat, el Gepec efectuarà en la finca accions de preservació i construcció de marges i barraques de pedra seca, així com per a afavorir la diversitat i evitar l'espoli dels arbres monumentals que pateix la zona. En l'àmbit del projecte de la reserva, propugnen un projecte de reconversió agrària vinculat a aquest patrimoni natural i agrícola, que es també l'hàbitat d'espècie de conservació prioritària com l'esparver cendrós o l'àliga cuabarrada.La producció d'oli ecològic, asseguren, permetrà donar-li un valor afegit, protegint la biodiversitat, els valors culturals associats i ajudant al desenvolupament del món rural. També fomentar un model de turisme sostenible que faci les explotacions rendibles econòmicament i sostenibles ecològicament. Activitats compatibles amb la preservació d'aquests arbres que, malgrat la legislació aprovada recentment, asseguren, «no gaudeixen d'una protecció legal efectiva».L'entitat ecologista han recordat que el mes d'agost passat van signar el primer acord de custòdia amb una finca d'oliveres monumentals adjacents a la recentment adquirida. La idea és ampliar aquesta reserva a finques properes amb acords de custòdia amb els seus propietaris, pactant accions per protegir la natura, el paisatge i el patrimoni cultura d'aquestes terres. Es tracta d'una figura legal reconeguda per la Generalitat i el Gepec ja n'ha signat més de 40 en diferents àmbits.