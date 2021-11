El Bisbat de Tortosa tanca el 2020 amb més de mig milió d'euros de superàvit

Actualitzada 03/11/2021 a les 19:03

El Bisbat de Tortosa ha tancat l'exercici 2020 amb un superàvit de 524.965,72 euros. Els ingressos derivats de les aportacions dels fidels van caure en uns 120.000 euros mentre que les despeses per activitats pastorals i aportacions per a l'acció social van incrementar en uns 100.000 euros. Els ingressos el 2020 van ser de 2.903.758,69 euros i les despeses de 2.378.792,97 euros. El bisbat ha tancat l'exercici de l'any passat amb una disminució de 174.738,03 euros de benefici, respecte al 2019. Destaca l'augment de les donacions a través de la web www.donoamiiglesia.es per ajudar a la diòcesi i les parròquies. Les parròquies i la Catedral tanquen l'exercici amb un superàvit de 9.880,92 euros, lluny dels 175.077,98 euros de l'any 2019.