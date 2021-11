Detingudes dues veïnes de de Sant Carles de la Ràpita i l'Ampolla per tràfic de drogues en un bar musical d'Amposta

Altres quatre clients van ser denunciats administrativament per tinença de drogues

Actualitzada 03/11/2021 a les 10:07

Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local d'Amposta van detenir el passat dia 29 d'octubre dues dones de 24 i 41 anys, de nacionalitat espanyola i veïnes de Sant Carles de la Ràpita i l'Ampolla respectivament, com a presumptes autores d'un delicte contra la salut pública.Les detencions es van produir en un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Local d'Amposta pel qual es va realitzar una inspecció en un bar musical d'Amposta en virtut de la Llei Orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana.Anteriorment, diverses informacions rebudes pels policies apuntaven que en l'establiment inspeccionat podria portar-se a terme el tràfic i consum de drogues. D'altra banda, aquest local també acumulava queixes veïnals per aldarulls i sorolls al carrer.Durant l'operatiu, a la responsable del local i a una clienta se'ls va localitzar 17 grams de cocaïna distribuïts en diverses dosis, una balança de precisió, dosificadors i 120 euros en bitllets fraccionats, per la qual cosa van quedar detingudes per tràfic de drogues.Altres quatre clients van ser denunciats administrativament per tinença de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques.Les detingudes van passar a disposició del Jutjat d'Instrucció de guàrdia d'Amposta el passat dia 30 d'octubre i va ser decretada la seva llibertat amb càrrecs.