Mor un motorista, veí d'Ulldecona, en un accident a una via paral·lela a l'AP-7

La moto es va sortir de la via per raons que es desconeixen

Actualitzada 01/11/2021 a les 11:00

Un motorista ha mort la passada nit en sortir-se el seu vehicle de la calçada paral·lela a l'autopista AP-7 a l'altura del municipi tarragoní d'Ulldecona, per la qual cosa ja són tres les persones mortes en les carreteres catalanes en aquest pont festiu.El Servei Català de Trànsit ha informat aquest dilluns que l'accident va tenir lloc sobre les deu de la nit, per causes que s'estan investigant, en el quilòmetre 340 del camí que discorre paral·lel a l'autopista. La víctima mortal és M.A.Q., de 38 anys i veí d'Ulldecona.Després del sinistre, van acudir a la zona de l'accident quatre patrulles dels Mossos, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies.Amb la víctima d'anit són 114 les persones que han perdut la vida en accident en les carreteres catalanes en el que portem d'any.