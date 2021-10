Marxa lenta per protestar pel mal estat de la carretera de Poble Nou del Delta

La plataforma La Carretera de la Vergonya reclama que s'enllesteixi la redacció del projecte per reformar la via

31/10/2021 a les 13:23

Una trentena de vehicles ha fet una marxa lenta aquest diumenge per denunciar el mal estat de la carretera que va de La Ràpita, passant per Poble Nou del Delta (Amposta), fins a la barra del Trabucador.La plataforma La Carretera de la Vergonya, organitzadora de la protesta, reclama que s'enllesteixi immediatament la redacció del projecte de la reforma integral de la via i que s'estableixi un calendari per executar les obres.Els activistes també han demanat a la Diputació de Tarragona que destini una partida en els pressupostos de l'any vinent per tal de no endarrerir més les actuacions de millora. En l'acció, els manifestants han tallat la via i han senyalitzat les zones més perilloses i malmeses amb pintura.