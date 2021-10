La 34a Festa del Vi de Gandesa potencia la DO Terra Alta

La fita té lloc durant tot el cap de setmana amb el popular dinar de La Clotxa

Actualitzada 30/10/2021 a les 11:15

S'inicia la 34a edició de la Festa del Vi que aquest cap de setmana a Gandesa amb l'objectiu de potenciar la DO Terra Alta. El Consell Regulador de la DO Terra Alta va presentar un espot publicitari centrat per una banda en la seva varietat insígnia, la garnatxa blanca, i amb els cellers cooperatius modernistes d'El Pinell de Brai i Gandesa, obra de l'arquitecte Cèsar Martinell, deixeble de Gaudí.L'acte d'inauguració, celebrat al Cinema de Gandesa i precedit pel tall de cinta de la Mostra de Vins de la DO en què hi participen 30 cellers, va comptar amb l'escriptor i periodista Màrius Serra com a pregoner. L'escriptor va animar els cellers de la comarca a ser ambiciosos i a obrir-se al món amb els seus vins perquè els productors són el més pur exemple de «pensar en cosmopolita però des d'una perspectiva local d'arrelament i coneixement de la terra».Per la seva banda, l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, va instar totes les associacions vinculades al món del vi a la comarca i als productors a treballar conjuntament per tirar endavant els projectes relacionats amb el món del vi perquè «només així», va dir, «aconseguirem un efecte multiplicador».La 34a Festa del Vi de Gandesa continuarà aquest dissabte i fins dilluns amb la Mostra de Vins i diumenge amb el popular dinar de La Clotxa.