Actualitzada 29/10/2021 a les 15:12

La nova llei de memòria històrica catalana blindarà la retirada del monument franquista de Tortosa, digui el que digui la justícia. La consellera Lourdes Ciuró ha assegurat que el text incorporarà criteris «clars i diàfans» sobre què és feixisme per evitar situacions com la del monòlit, el desmuntatge del qual està aturat pel jutjat contenciós de Tarragona. La magistrada que estudia el recurs d'un col·lectiu a favor de reinterpretar-lo, no ha respost a l'apel·lació del Departament contra les mesures cautelars que van impedir treure'l aquest estiu. Ciuró ha lamentat l'endarreriment que està generant la judicatura i ha garantit que es desencallarà la via judicial amb la nova llei, que pot estar aprovada a principis de l'any que ve.