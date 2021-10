El personal de la Cinta i de la Primària a l'Ebre demana un nou hospital de referència a Argimon

Els sanitaris lamenten la inconcreció del conseller quan diu sobre l'ampliació «que no s'atura res i estan oberts a tot»

Actualitzada 28/10/2021 a les 13:10

Les juntes de personal de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (HVCT) i l'Atenció Primària de les Terres de l'Ebre es van reunir aquest dimecres amb el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i li van reclamar la construcció d'un nou hospital de referència al territori. No ha agradat als sanitaris que el conseller es limités a respondre, sobre ampliar l'actual HVCT o fer-ne un de nou, que «no s'aturarà res i que estan oberts a alternatives». «És una magnífica resposta, digna del manual del políticament correcte», critiquen. Argimon va rebre una llista de reivindicacions, com crear places estructurals per «fer atractiva» la regió sanitària de l'Ebre i l'oberta dels punts d'Atenció Primària tancats.

El personal sanitari de les Terres de l'Ebre ha tornat a demanar a Salut, com ja van fer en l'etapa de la consellera Alba Vergés, que es millori el pressupost del Capítol I per crear places estructurals i estabilitzar i fidelitzar els professionals amb contractes dignes; i recuperar les retallades del 2010 amb més professionals per ràtio de pacients i la reducció de la jornada per als més grans de 55 anys.

També s'ha demanat que s'obrin els centres d'Atenció Continuada tancats o reduïts, que s'ampliï el CAP de Sant Carles de la Ràpita, i que es facin inversions per millorar el Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH) que està «obsolet».