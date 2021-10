Les obres de rehabilitació del Poble Vell de Corbera d'Ebre s'iniciaran a la primavera

Actualitzada 27/10/2021 a les 18:00

La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha afirmat aquest dimecres que les obres de rehabilitació i museïtzació del Poble Vell de Corbera d'Ebre (Terra Alta) començaran a la primavera. Ciuró espera que el projecte definitiu estigui enllestit cap a finals d'any, si bé no ha marcat terminis d'execució. La intervenció està pressupostada en 280.000 euros i consistirà en conservar els espais patrimonials i senyalitzar «tot allò emblemàtic i d'interès». La consellera ha posat en valor aquest espai de memòria històrica que ha definit com «emblemàtic del que representa la barbàrie de la Guerra Civil» i que és el «punt de partida per explicar a totes les generacions què va passar».