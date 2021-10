Flix homenatja amb llambordes Stolpersteine deu veïns que van ser deportats a camps nazis

Les peces, un projecte artístic dissenyat per Gunter Demnig, s'instal·laran davant els domicilis dels homenatjats

Actualitzada 27/10/2021 a les 09:15

Aquest mes de novembre s'instal·laran un total de deu llambordes Stolpersteine a Flix en homenatge a deu flixancos deportats a camps nazis durant el transcurs de la Segona Guerra Mundial, nou d'ells a Mauthausen i un a Buchenwald.Concretament, s'ubicaran als carrers Església (1), Castell (1), Sant Josep (2, al refugi), Sant Roc (3) i Plaça Major (3). Entre les Stolpersteine trobem els noms de Ramon Agramunt Tarragó, Josep Vaqué Agramunt, Carles Antoni Alentorn Tarragó, Joan Ferrús Costa, Domingo Josep Zurita Nogales, Amaro Castellví Blanch, Rafael Ros Mateu, Tomàs Pujol Llecha, Agustí Sánchez Grau i Manuel Grañena Molins.'Ein Stein, Ein Name, Ein Mensch'. 'Una pedra, un nom, una persona'. Stolpersteine, pedra que fa ensopegar, és un projecte artístic dissenyat per Gunter Demnig (Berlín, 1947). Cada Stolpersteine ret homenatge a una víctima del nacionalsocialisme. D'aquesta manera, es manté viva la memòria de les persones de tots els col·lectius: jueus, romà i sinti (gitanos), LGTBI, dissidents polítics, testimonis de Jehovà i ciutadans amb discapacitat que van ser perseguits o assassinats a Europa entre els anys 1933 i 1945 pel règim nazi i els seus col·laboradors.Cada llamborda és única i es fa a mà de manera especial, precisament, com a gest de respecte i humanitat que vol contrastar amb l'exterminació industrialitzada dels nazis. Les fa l'escultor Michael Friedrichs-Friedlaender al seu estudi als afores de Berlín. Des del gener de 2015, es va transferir la gestió del projecte a la fundació Stiftung – Spuren – Gunter Demnig, que rep els encàrrecs de la producció de diferents llambordes de part de persones individuals, famílies, associacions, grups de veïns, escoles, centres de treball o governs. Cada any produeixen al voltant d'unes 450 noves llambordes.