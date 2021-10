Els efectes dels aiguats d'Alcanar: «Visc en una caravana i ma filla no pot entrar a casa per les humitats»

Dilluns vinent farà dos mesos dels aiguats i a Alcanar encara queda molta feina per fer. A més a més de les obres on es treballa a estall per reobrir negocis i reparar habitatges, hi ha famílies que ho van perdre tot i se'ls fa molt difícil tornar a començar perquè no tenien assegurança i no tenen recursos per comprar-ho tot de nou. La multinacional catalana Kave Home ha enviat a deu d'aquestes famílies un paquet de mobiliari bàsic: llits, matalassos, coixins, mobles capçalera, taules, cadires o sofàs, entre d'altres. La portaveu de la plataforma #Monsortirem, Rosa Maria Raga, ha agraït aquesta acció solidària de la multinacional de mobles com també la d'entitats com Càritas i Creu Roja que estan facilitant roba de la llar i personal i aliments.Aquest dimecres els lots de mobles es van dipositar al pavelló poliesportiu de les Cases d'Alcanar, i des d'allí, la brigada municipal ha fet el repartiment a les famílies. Una de les últimes entregues s'ha fet a la Milka Gordievic, que viu en una finca disseminada, prop del nucli d'Alcanar. De casa seva només es va salvar el lavabo. Li han deixat una petita caravana on fa la vida, però no té cuina i ha d'entrar a l'habitatge per anar al servei. Tot i agrair moltíssim el lot de mobles que li han dut, té pendent solucionar els problemes d'humitats i floridures de les parets. L'aigua li va arribar a un metre del terra. La seva filla no pot viure amb ella perquè pateix asma crònica. També s'ha quedat sense l'estufa de pèl·lets que va comprar fa res i no té com escalfar-se.La Milka està esperant que li pressupostin quant costaria pintar i treure la humitat, però té clar que segons el cost que tingui, no podrà pagar-ho. "Ho vaig perdre tot, m'he quedat sense res i no arribo. Són molts diners i estic sola, treballo aquí i allí, però també tinc despeses", ha lamentat. Confia que la plataforma i el consistori puguin oferir més ajudes, per exemple, per refer la cuina i també recuperar el electrodomèstics. Feia pocs mesos que havia comprat una nevera nova. Els béns i la roba van acabar convertits en una muntanya de deixalles al jardí. "L'aigua m'ho va destruir tot, no vaig poder salvar res. Era un desastre", encara recorda.El consistori no donarà l'emergència per acabada fins que tothom pugui viure a casa com ho feien abans dels aiguats i col·labora amb #Monsortirem per organitzar accions que permetin recaptar fons, com partits de futbols o concerts solidaris que es faran aviat, entre d'altres. També segueix actiu el compte corrent que la plataforma ha obert per rebre donatius. Aquestes donacions particulars les gestionarà Càritas per fer-les arribar als ciutadans que ho necessitin. #Monsortirem treballa per vendre samarretes i participacions de la loteria de Nadal amb un número relacionat amb la data dels aiguats.