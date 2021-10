Hi ha un kilómetre de cua en tots dos sentits i s'està donant pas alternatiu

Actualitzada 27/10/2021 a les 16:50

Un camió que transportava fusta ha bolcat al km 44 de la C-12, a l'alçada de Benifallet. L'avís s'ha donat a les 15.02h i no s'ha hagut de lamentar cap ferit. Tres dotacions de Bombers han treballat revisant danys i retirant la càrrega caiguda i s'està a l'espera d'una grua de gran tonatge per retirar el camió. Hi ha 1 km de cua en tots dos sentits i s'està donant pas alternatiu.