Argimon garanteix que continua el projecte per ampliar l'Hospital de Tortosa

El conseller de Salut ha insistit i reiterat que el projecte d'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa no s'ha aturat i se segueix treballant per «salvar esculls» i resoldre els entrebancs que planteja l'ampliació, sense «tancar-se a res». «Seguim directe perquè el que necessita la ciutat de Tortosa és tenir projecte i seguim actuant», ha dit en la inauguració del nou aparell de la Unitat de Radioteràpia de l'Hospital Sociosanitari de la Santa Creu de Jesús de Tortosa.El conseller ha normalitzat que la comissió de seguiment segueixi desgranant el projecte mentre es resolen aspectes com el trasllat del principal dipòsit d'aigua de Tortosa, que l'alcaldessa Meritxell Roigé ha avançat que es portarà al parc Nivera, en un solar de serveis. El consistori també veu a bé fer les modificacions del planejament urbanístic que requereix el projecte. «Ja està tot resolt i cal continuar i veure com es fa i com se li dona contingut», ha demanat l'alcaldessa.Però Argimon no ha concretat si les seves paraules sobre que el Departament «està obert a tot» suposen que es plantegi, en paral·lel, l'inici d'un projecte per construir el reivindicat nou hospital, en una nova ubicació que resolgués els problemes d'accessibilitat i aparcament de l'actual Verge de la Cinta. Només ha insistit reiteradament que l'ampliació de l'actual centre hospitalari «no s'atura». «Hem de seguir perquè ho necessita la ciutat, els professionals i la ciutadania de les Terres de l'Ebre, perquè és un hospital de referència del territori», ha assegurat.El conseller de Salut ha explicat que el cost d'aquesta ampliació, que d'entrada superarà els 45 MEUR en què es va pressupostar inicialment, no està quantificat. «Com tot, quan es treballa un projecte sorgeixen aspectes que has d'anar analitzant i poden suposar un cost extra, però és cert que estem compromesos al 100% amb Tortosa, l'Hospital Verge de la Cinta i les Terres de l'Ebre», ha defensat. Segons Argimon, tot i que el Departament sap el cost que té un metre quadrat i el cost d'equipar-lo, encara no està definit l'ús que tindrà el nou edifici de 15.000 metres quadrats que es preveu construir a l'HVCT. «No tenim què posarem internament, si pacients, que té un cost, o si hi posarem una altra cosa. No estem en aquesta fase, però hi arribarem aviat», ha assegurat.Roigé ha demanat que el projecte «no tingui aturador» perquè s'arrosseguen molts anys de retard «per tenir un hospital en condicions i de referència». Perquè l'ampliació sigui efectiva també ha reclamat que els pròxims pressupostos de la Generalitat contemplin partides per a la continuació del projecte.Des de Tortosa, el conseller de Salut s'ha endut altres peticions, com l'execució del projecte del nou CAP de Jesús, que s'ha presentat a l'ajuntament i que tindria 240 metres quadrats en un espai annex a l'Hospital de la Santa Creu, la reforma del CAP Baix Ebre, així com la implicació de la Conselleria perquè es generin estudis de Medicina al Campus Terres de l'Ebre de la URV. «És necessari per aportar talent al territori i millorar l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa», ha reivindicat Roigé.