Mozart, música contemporània i dansa es donen la mà a Tortosa per celebrar la capitalitat cultural

Creació i peça original, unides

'Mozart Reload' és un espectacle de creació contemporània. La música electrònica combinada amb dansa, amb música instrumental, amb llums, i com a punt central, el concert per a piano i orquestra n. 27 en Sib M de Mozart, revisionat des de la música contemporània i reinterpretat per a dos pianistes.L'autor, Joan Bagés, ha exposat aquest dilluns des de Barcelona el significat de la proposta. Ho ha fet al Palau de la Música, col·laborador de l'esdeveniment i on s'ha celebrat un assaig de la peça. L'obra, ha indicat Bagés, parla del jo i de la relació amb la societat. «És un espectacle entorn les múltiples relacions que es creen entre els meus jo que em configuren com a ésser humà».'Mozart Reload' és una iniciativa impulsada des del Morphosis Ensemble amb l'Associació Amics del Jazz de la Ribera d'Ebre i l'Ajuntament de Tortosa. La idea és «posar al mateix nivell» la tradició i la música de creació, ha defensat Bagés. «Es diu així per aquesta idea que la música de creació també té a veure amb una tradició, però vista des de la nostra contemporaneïtat», ha asseverat el músic.Pel músic ha estat molt important –i ha agraït públicament- el suport de les institucions públiques implicades, l'Ajuntament de Tortosa, la Diputació de Tarragona i la Generalitat, a un projecte de creació i a la possibilitat de formar una «orquestra atípica» a partir de dos conjunts d'ensembles i donant-les una projecció que «a vegades» no tenen la projecció desitjada «en aquestes terres».Tal i com han explicat en roda de premsa, la idea era interpretar el darrer concert escrit per Mozart per jugar d'alguna manera amb «com hauria sigut el següent», si l'hagués escrit. Al repecte, Àlex Sansó ha considerat que el geni alemany «no s'estiraria els cabells» si els pogués escoltar fent aquesta recreació. «Salvant les distàncies, els compositors sempre han intentat trencar i trobar nous llenguatges», ha expressat.L'espectacle consta de tres parts. La primera és com un preludi de creació al concert de Mozart. «És un exercici a base de materials de Mozart per arribar fins a la llum» (que és el concert). La part central és ja la interpretació de la composició original, amb la progressiva entrada d'un piano preparat –la tècnica no convencional d'utilització del piano emprada per diversos compositors del segle XX-, entre el segon i tercer moviment.Precisament, al final del segon moviment, és també el punt on el ballarí Roberto Olivan fa la seva intervenció, aprofitant una cadència musical. La tercera part és també una creació contemporània a propòsit de la peça central del músic de Salzburg.El Palau de la Música Catalana i el Conservatori de Terrassa han volgut col·laborar també amb aquest espectacle, i per això acullen respectivament dos assajos del concert.