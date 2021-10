Escletxes als murs, manises caigudes i llits movent-se: el relat dels afectats pels terratrèmols al judici del Castor

Danys en poblacions llunyanes

Sismes fruit d'activitats industrials

Els terratrèmols de major magnitud –fins a 4,3 a l'escala de Richter l'1 d'octubre de 2013- i més intensos tenien lloc de nit o matinada. A preguntes de la fiscal, David Juanena ha relatat davant del tribunal que en va arribar a percebre tres. Una de les nits, la matinada del 3 d'octubre, van ser dos amb només vint minuts de diferència: el primer, al sofà mirant la televisió. «Vaig començar a preguntar per les xarxes si més gent l'havia notat», apunta. A dos quarts d'una de matinada, un nou moviment que es va allargar durant cinc segons. «Vaig començar a moure'm. Aquest va ser més gran. Vaig tenir por», relata.Al dia següent, Juanena va veure una escletxa en un cantó de la paret del seu dúplex que no existia anteriorment. Va comunicar-ho a la seva companyia d'assegurances i, temps després, el consorci de compensació d'assegurances li responia per carta que no acceptaven la reparació perquè es tractava de moviments sísmics causats «per la mà de l'home». Va acabar assumint de la seva butxaca el cost de les reparacions, uns 1.200 eurosRelats com el d'aquest afectat s'han succeït, descrivint situacions pràcticament calcades, en la sala de visites de l'Audiència de Castelló. Molts van viure la por quan els sismes els van despertar del son. A l'endemà, van comprovar que algun desperfecte o escletxa inexistent fins llavors apareixia a les seves cases. Manuela Meseguer ha explicat com li ballava el llit «amb molt d'espant, no sabia què fer».«Se'm movia el llit i el gos corria pel passadís com un possés», ha relatat Maria Josefa Redó, que també ha presentat una reclamació per danys després de trobar una escletxa que no parava de créixer a l'habitació que utilitzaven per estudiar les seves netes. «El paleta pensava que podia ser un moviment pels terratrèmols. Vaig recórrer a l'assegurança i em van dir que no era natural, sinó per la injecció de gas», recorda.Veïns i veïnes de Vinaròs, de Sant Mateu, Sant Carles de la Ràpita, però també de punts força més allunyats de la zona costanera pròxima a les injeccions del Castor, com Amposta. És el cas de Neus Mangrané, que acabava de rehabilitar una casa familiar de planta baixa i un pis, ha explicat. «Quan van haver moviments, vam notar que la casa es movia», recorda. Aquella sensació «estranya», de moviments del sòl, es va acabar traduint a l'endemà amb escletxes «importants» a les partes interiors, als passadissos i també a la façana del carrer. Assegura que algunes, pel seu cost, no les van poder reparar i van posar-hi adhesius a sobre.La defensa dels directius d'Escal UGS acusats, Recaredo del Potro i José Luis Martínez Dalmau, ha entomat aquestes declaracions amb preguntes cap als testimonis per posar en dubte que els sismes fossin causats per les injeccions de gas i, al mateix temps, minimitzar la seva intensitat real. Han insistit sobre el fet que el compensació d'assegurances rebutgés indemnitzar els afectats perquè els sismes de finals de setembre i principis d'octubre de 2013 no havien tingut «intensitat suficient» per provocar els danys.«Però a mi em va sortir una escletxa», ha respost Juanena, tot recordant que la carta rebuda del consorci apuntava també, literalment, que només assumien compensacions per fenòmens sísmics d'origen natural «però no els produïts per l'activitat industrial derivada de l'acció humana i es realitzar en capes profundes de la terra», en referència a les injeccions al magatzem de gas submarí Castor.Anteriorment als afectats, la coordinadora de permisos de treball de la plataforma marítima, Maria Francisc Rodríguez, ha recordat que va percebre els sismes al seu domicili, arribant-la a despertar en un dels casos perquè se li va moure el llit. Amb tot, ha declarat que no va passar por durant l'episodi.La vista oral, en la qual del Potro i Martínez Dalmau s'enfronten a una petició de Fiscalia d'una pena de 6 anys de presó per un delicte ambiental, continuarà dilluns amb el testimoni de més afectats pels més de mil terratrèmols causats per la injecció de gas al Castor.