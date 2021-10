Localitzat el primer niu de vespa asiàtica a les Terres de l'Ebre

S'ha trobat a la façana posterior de l'Ajuntament de Tortosa

Actualitzada 19/10/2021 a les 19:35

Els Agents Rurals han confirmat la troballa del primer niu de vespa asiàtica (vespa velutina) a les Terres de l'Ebre.Segons ha confirmat EFE, la troballa es va produir aquest dilluns a la tarda i el vesper, d'unes formes arrodonides molt característiques d'aquesta espècie invasora, era a la façana posterior de l'Ajuntament de Tortosa.Aquesta no és la primera vegada que es detecta la presència d'aquesta espècie invasora al territori, ja que els Agents Rurals ja n'havien detectat amb anterioritat alguns exemplars, però sí que és la primera vegada que ha estat trobat un niu.Un cop confirmat que es tracta de la vespa asiàtica, serà l'Ajuntament de Tortosa l'encarregat de dur a terme les tasques d'eliminació del niu.La vespa asiàtica és una espècie invasora que viu originàriament a la Xina, el nord de l'Índia i Indonèsia i que es va introduir a finals del 2004 a França, al port de Bordeus, a través d'un contenidor procedent de la Xina.Posteriorment, es va estendre per tot el sud de França i el 2007 ja hi havia milers de nius, ja que s'estima que la velocitat d'expansió ha estat de 100 km/any.No és especialment agressiva per a les persones però captura moltes abelles i és un problema afegit per a l'apicultura, ja que el 80 % de la seva dieta són larves d'abella.