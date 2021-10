Les pernoctacions il·legals al Parc Natural del Delta de l'Ebre baixen de 539 a 52 entre setmana santa i l'agost

Actualitzada 19/10/2021 a les 14:36

Entre juliol i agost al Trabucador hi van accedir 24.510 vehicles, segons l'ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Al juliol la mitjana va ser de 310 vehicles al dia, mentre que a l'agost va pujar fins als 550. En aquests dos mesos el consistori, conjuntament amb Acció Climàtica, va començar una prova pilot per la qual els vehicles havien de pagar per estacionar. La mesura permetia controlar l'afluència de vehicles i adreçar-los cap a tres punts d'aparcament.

Les pernoctacions il·legals al Parc Natural del Delta de l'Ebre s'han reduït aproximadament en un 90% entre setmana santa i l'agost, segons dades del Departament d'Acció Climàtica. El dissabte 3 d'abril es van comptar 539 vehicles acampats dins l'espai natural, mentre que el 14 d'agost la xifra era de 52.El juliol i l'agost va començar una prova pilot per controlar l'afluència de vehicles al Trabucador mitjançant el pagament per estacionalment. Tant el Parc Natural, com els ajuntaments de Sant Carles de la Ràpita, Deltebre, Sant Jaume d'Enveja i l'Ampolla han fet una valoració molt positiva de les mesures implementades, entre les quals hi ha campanyes de sensibilització o regulacions en els aparcaments.