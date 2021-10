Detenen a l'Ampolla un camioner en estat ebri que conduïa de manera temerària

Actualitzada 19/10/2021 a les 21:01

Un camioner de 39 anys i nacionalitat bielorussa va ser detingut diumenge a l'Ampolla (Baix Ebre) per conduir en estat ebri de manera temerària, segons els Mossos d'Esquadra. Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de sis de la tarda. Diversos usuaris de l'AP-7 van avisar al 112 que un camió articulat amb matrícula lituana circulava en sentit nord fent ziga-zagues i amb una conducció erràtica que posava en perill la resta de conductors. Informacions posteriors indicaven que el camió havia sortit de l'AP-7 a l'Ampolla i circulava per l'N-340 en sentit sud. Poc després una patrulla dels Mossos va detectar el vehicle i els agents van veure com envaïa el sentit contrari i com un turisme sortia de la via per no xocar-hi.