Recaredo del Potro i José Luis Martínez Dalmau minimitzen l'abast dels sismes i reiteren que van reduir cabals

Actualitzada 18/10/2021 a les 14:50

L'expresident d'Escal UGS, Recaredo del Potro, i l'exconseller delegat, José Luis Martínez Dalmau, han assegurat a l'Audiència de Castelló que les injeccions de gas al magatzem submarí Castor causants de més d'un miler de terratrèmols no van superar les pressions màximes que podia admetre l'estructura. Un argument que ja van utilitzar en la instrucció i que diversos experts i estudis posteriors han qüestionat.Del Potro i Martínez Dalmau, que s'han desentès de les decisions tècniques diàries, estan sent jutjats per un delicte contra el medi ambient per mantenir les injeccions quan ja sabien que provocaven moviments sísmics.Al respecte, han explicat que van reduir els cabals, pocs dies abans d'acabar, i han minimitzat l'abast dels sismes.