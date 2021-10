Alliberades cinc dones obligades a prostituir-se a diversos pisos de l'Aldea i Amposta

La Policia Nacional desarticula una organització que enganyava dones de Paraguai, a les quals oferien feines inexistents a Espanya

La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada, presumptament, a l'explotació sexual de dones en pisos de cites a les Terres de l'Ebre.En l'operació han estat alliberades cinc víctimes i s'ha practicat la detenció de deu persones, decretant-se l'ingrés a la presó de la responsable de l'organització i de dos integrants més.Les víctimes eren captades a Paraguai amb falses ofertes d'ocupació per a treballar a Espanya en la cura de gent gran. Una vegada en la península, per a pagar el deute contret amb l'organització, eren prostituïdes en pisos de cites situats a l'Aldea i Amposta, on també eren obligades a consumir i vendre substancies estupefaents a clients i toxicòmans.La policia va poder constatar que l'entramat estava dirigit per una dona d'origen paraguaià que residia en la localitat d'Amposta. L'organització comptava a Paraguai amb col·laboradors, que solien ser familiars de la principal responsable, encarregats de seleccionar i captar a dones que vivien en situacions de gran vulnerabilitat.L'organització, amb la col·laboració d'una agència de viatges del país sud-americà, traslladava a les dones amb avió fins a Espanya, amb escala prèvia a França. La mateixa agència era l'encarregada de proporcionar a les dones les instruccions i els diners necessaris (aproximadament 2.000 euros) per a solucionar amb èxit el creuament de fronteres.Una vegada a França, i després de retornar els diners a personal de l'esmentada agència, les dones viatjaven fins a l'aeroport del Prat de Barcelona, on eren recollides per l'organització i traslladades a Amposta.Quan les dones eren allotjades en algun dels pisos de l'entramat, prenien consciència de l'engany sofert i de la inexistència d'una oferta de treball real. Aquí rebien la notícia del deute econòmic contret amb l'organització, que havien de saldar exercint la prostitució en els pisos de cites dels quals disposaven. A vegades, i per a garantir la varietat en l'oferta als seus clients, la responsable de l'organització acordava amb altres proxenetes l'intercanvi de dones.Els agents han dut a terme quatre entrades i registre i quatre inspeccions en pisos de cites d'Amposta, a les quals se sumen altres dues inspeccions en pisos prostíbuls de la localitat tarragonina de l'Aldea.S'ha intervingut un total de 8.605 euros en efectiu, 19 grams de cocaïna, dues balances de precisió i substància de tall, sis telèfons mòbils, un ordinador portàtil i diversa documentació rellevant per a la investigació.