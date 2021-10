La unitat I entra en parada i inicia els treballs corresponents pel procés de recàrrega

La unitat I de la central nuclear Ascó es va desconnectar de la xarxa elèctrica durant la passada matinada per iniciar els treballs corresponents a la seva 28a Recàrrega de Combustible. Després de prop de 17 mesos d'operació des de la seva anterior recàrrega a la primavera de 2020, i d'acord amb la corresponent planificació dels cicles d'operació, Ascó I comença una parada que s'aborda amb la incorporació temporal de més d'un miler de treballadors addicionals de perfils i especialitats diverses procedents, majoritàriament, de l'entorn proper a la instal·lació.Si bé el procés de recàrrega, que dóna nom a la parada, consisteix en la substitució d'una mica més d'un terç dels elements combustibles que conformen el nucli del reactor, en aquest cas 64, durant aquestes setmanes s'executaran també més de 15.000 ordres de treball. De totes aquestes intervencions, més del 90% corresponen a actuacions de manteniment, majoritàriament preventiu. També estan planificades activitats de millora de la instal·lació que només poden realitzar-se quan la central està parada, entre les quals destaquen 39 modificacions de disseny físiques i 12 modificacions de programari informàtic relacionades amb diferents sistemes de la central.Entre els projectes d'aquesta 28a Recàrrega de Combustible, cal esmentar la inspecció visual remota de l'exterior del vas i de la tapa, així com la inspecció exterior de les penetracions del fons del mateix vas. També es procedirà a la inspecció de tubs per corrents induïdes en els tres generadors de vapor i a la substitució del motor d'una de les bombes de refrigerant del reactor. Altres treballs destacats seran la substitució dels canviadors de calor d'aïllament dels trens de salvaguardes i la substitució del motor d'un dels generadors dièsel d'emergència de la instal·lació.La realització coordinada de totes les activitats previstes requereix una planificació prèvia molt detallada que involucra a totes les unitats organitzatives. Aquestes treballen de forma conjunta i orientada a un objectiu prioritari: executar totes les tasques programades de manera segura, eficient i ajustada a el programa. Per a això, ha resultat fonamental la formació prèvia de tot el personal incorporat, que ha registrat més de 1.800 assistències als cursos organitzats, i el compromís tant d'ANAV com de les empreses que presten servei durant la parada amb el desenvolupament de tots els treballs amb els més alts estàndards de seguretat i qualitat.CN Ascó I va dur a terme la seva anterior recàrrega de combustible a la primavera del 2020, coincidint amb la primera onada de l'actual pandèmia per Covid-19. Des de llavors, ANAV ha completat tres recàrregues en les seves instal·lacions sense que s'hagi produït una incidència significativa de virus, de manera que, per a aquesta nova recàrrega i tot i la favorable evolució general de la pandèmia, ANAV mantindrà en vigor les principals mesures de protecció implementades en les anteriors recàrregues de combustible. Entre elles cal destacar la prevenció especial per a treballs en espais reduïts, el reforç de la vigilància en accessos, l'organització dels períodes de descans a la planta i l'establiment de torns de treball escalonats per reduir a el màxim possible la concentració simultània de persones durant la recàrrega. A més, es realitzaran les proves necessàries per evitar que puguin accedir a la central casos positius per Covid-19.