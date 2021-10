Sant Carles de la Ràpita habilita el primer espai de dol perinatal i gestacional de les Terres de l'Ebre

Actualitzada 15/10/2021 a les 15:53

L'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita (Montsià) ha inaugurat un espai de dol perinatal i gestacional al cementiri municipal amb motiu del Dia Internacional de la Pèrdua Perinatal i Gestacional. És el primer espai d'aquest tipus que s'habilita a les Terres de l'Ebre i el consistori l'obre als veïns del municipi i a la societat ebrenca perquè sigui un «punt de trobada» on «passar aquests processos que habitualment es passen en silenci». Hi ha dos bancs per seure i una placa amb el gravat 'Fins i tot el més menut dels peus té el poder de deixar petjades eternes en aquest món'. La iniciativa vol també donar visibilitat a les morts perinatals i gestacionals que pateixen milers de famílies cada any.