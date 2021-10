Detenen dos homes a Amposta per dos robatoris violents en un bar i a la via pública

D'altra banda, hores abans a la mateixa localitat, s'havia produït un robatori violent on un home havia estat apallissat per altres quatre els quals li havien sostret la seva bossa de ma que contenia diners, documentació, un telèfon mòbil i una targeta de crèdit. Aquests fets van ocórrer a la via pública, concretament al carrer Barcelona molt prop del bar que posteriorment havia estat assaltat.Mentre la víctima del robatori violent es trobava en un centre mèdic per ser atesa de les ferides patides durant l'atac, va reconèixer un dels seus agressors que també esperava per ser visitat. Un cop alertats, els Mossos van detenir aquest segon home com un dels autors del robatori violent.Els policies també van poder comprovar que la targeta de crèdit trobada a la motxilla que portava el primer detingut era propietat de la víctima del robatori violent. Per aquest motiu el detingut en el robatori al bar també va ser investigat com un dels autors de la pallissa i posterior robatori violent ocorregut al carrer Barcelona.La investigació dels fets continua oberta per tal de localitzar i detenir la resta d'implicats en ambdós delictes. Els dos detinguts van passar a disposició del Jutjat d'Instrucció de guàrdia d'Amposta el passat dia 13 d'octubre, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.