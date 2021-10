L'Ajuntament d'Arnes, satisfet amb la regulació dels accessos a les zones de bany aquest estiu

Iniciativa a imitar

Arnes ha estat el primer municipi de la Terra Alta i de l'interior de les Terres de l'Ebre a posar en marxa dos aparcaments de pagament i amb places limitades per evitar la massificació en alta temporada turística a les principals zones naturals de bany del seu terme municipal. Els aparcaments, amb una capacitat màxima de 40 vehicles, han estat funcionant entre el 15 de juliol i el 12 de setembre i els resultats són molt positius. «Estàvem esperançats perquè són dos indrets molt visitats i teníem bones sensacions, però no sabien com es rebria la taxa», ha apuntat l'alcalde.Els cotxes han abonat cinc euros, deu les autocaravanes i dos les motos. «En pocs dies vam veure que els usuaris ho veien amb bons ulls», ha explicat Miralles. «Molts ens deien que ja tardàvem a prendre aquestes mesures per dignificar i conservar aquests dos espais», ha afegit. Més de la meitat dels usuaris portaven vals de descompte que oferia el comerç i els establiments turístics d'Arnes. «Volíem que revertís en la gent de municipi», ha remarcat.Des de l'Ajuntament d'Arnes insisteixen que no ha estat una mesura pensada «per prohibir» sinó una regulació per «tenir cura» dels paratges, endreçar les massificacions de vehicles que havia provocat problemes en anteriors períodes de vacances, i evitar la deixadesa. «Hem aconseguit el que estàvem buscant», ha reconegut el batlle.Ningú s'ha quedat sense poder gaudir del Toll del Vidre o el Toll Blau i la recaptació ja ha revertit en la conservació dels espais. A més dels salaris dels tres agents cívics contractats, s'ha instal·lat cartelleria sobre la regulació i les normes de comportament, i s'ha reparat el ferm d'alguns trams del camí.Altres municipis de la Terra Alta, com Horta de Sant Joan, Gandesa i Prat de Comte, tenen aquesta iniciativa sobre la taula per aplicar-la en espais com les Olles o el Balneari de la Fontcalda. Des d'Arnes, Miralles anima a la resta de poblacions a posar-la en marxa perquè el problema és compartit i durant l'estiu aquests espais han tornat a viure situacions de deixadesa i massificació. «Animo que es faci perquè no prohibeixes res, dignifiques molt més uns paratges naturals que hem de preservar i conservar molts anys. Amb aquesta iniciativa tens cura de l'espai i els visitants ho agraeixen moltíssim», ha dit l'alcalde d'Arnes.De cara l'any vinent, es proposarà estendre la regulació amb les mateixes condicions i des del consistori arnerol assenyalen que la infraestructura necessària és assumible. «Amb una mínima inversió, adeqües els espais, i si es fa a tota la comarca es dona una imatge d'unitat i de respecte. Que la gent vingui, però quan ho faci, es trobi uns paratges de qualitat i que ells mateixos ajudin a conservar i a divulgar», ha dit Miralles.