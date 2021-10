L'opció de La Ràpita es queda a les portes del 20% de la consulta sobre el nom del poble que calia per ser vinculant

L'alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós, havia indicat prèviament que en cas que no s'arribés al 20% de suports en una de les opcions, seria feina dels grups polítics decidir què es fa amb els resultats. «Haurem d'analitzar com ha anat la consulta perquè l'òrgan competent per canviar el nom del poble és l'Ajuntament, per tant depenem del resultat», indicava.El pas següent, afegia, hauria de ser «un acord, o no, del ple» que posteriorment es traslladaria a la Generalitat, que és qui acaba validant definitivament el canvi de nom. Caparrós també explicava que prèviament s'ha demanat un informe a l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) per assegurar que l'opció 'La Ràpita' té l'aval d'aquest organisme.