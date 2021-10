L'Ajuntament d'Alcanar repara provisionalment més d'una vintena de camins per poder iniciar la campanya dels cítrics

Principalment, s'han traslladat roques i pedres de marges que l'aigua va desplaçar, s'han recol·locat, a més d'aplanar la terra i grava de camins. En alguns casos, però, principalment on van quedar al descobert canonades d'aigua o es va malmetre l'asfalt, han calgut actuacions més complexes per garantir el pas de vehicles de gran tonatge. Així, per exemple, la camí de Castellans s'ha hagut d'encarregar un projecte per col·locar blocs de pedra d'escullera per guanyar l'amplada que s'havia perdut pel carranc. També requerirà projecte el camí del Llop.Les tasques, a banda d'aquests dos casos, han afectat també els vials de la Martorella, del Carreró, de les Canals, dels Collets, del Tancat de Codorniu, del Fondo Planetes, de la Cova Grosssa, dels Barranquets, de les Calafes, del barranc de les Forques, de les Cases, del Fondo de Jan, de la Punta, de la Martinenca, del Mas del Cec, de la Mestra, de l'Aiguassera, de Virol, de la Selleta, del barranc de Codonyol i de Sòl de Riu.El consistori, d'altra banda, estudia ara com resoldre l'increment de cost que suposarà l'adequació, ja prevista anteriorment però encara no executada, dels camins afectats pels aiguats de 2018 i que han estat objecte d'un subvenció –finalment reduïda- de la Generalitat. Uns projectes que estan a punt de licitar-se i que obligaran a replantejar-los per fer-los més ambiciosos a l'hora de poder resistir aquests episodis. L'Ajuntament ha demanat el suport de l'ACA i el Departament d'Acció Climàtica per planificar aquestes infraestructures en l'actual context de canvi climàtic.Juntament amb aquests treballs, l'ACA també actua a la zona per millorar accessos i barrancs transitables i el Departament d'Acció Climàtica ha reparat lligallos i accessos. En total, la Generalitat ha invertit uns 565.000 euros en aquests treballs.