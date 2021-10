Caparrós admet que la consulta de la Ràpita no ha arribat al 20% vinculant però creu que el resultat «és clar»

Caparrós ha admès que el «compromís polític» municipal impedeix validar automàticament el resultat de la consulta, atès que l'opció guanyadora s'ha quedat en un 18% dels vots, a 2 punts del que la feia vinculant. Però en tot cas creu que ara cal un «període de reflexió» tant interna dels grups com conjunta per decidir què s'ha de fer, alhora que ha recordat que l'òrgan que ha de decidir si hi ha o no canvi de nom és el ple de l'Ajuntament, que ERC domina amb majoria absoluta.«Els resultats són molt clars. Una opció dobla l'altra», ha reiterat Caparró, tot subratllant que l'opció de mantenir el nom de Sant Carles de la Ràpita s'ha quedat en el 8% del cens. «No seria de justícia democràtica no analitzar els resultats i prendre les decisions oportunes», ha indicat.L'alcalde també ha indicat que ara s'obre un període de dos mesos per «tancar el capítol de la consulta». Si es decideix que s'ha de portar a ple, aleshores caldrà votar si hi ha o no canvi de nom. Si es decideix que no s'ha de portar a ple, es tancarà l'expedient i «el debat que fa dècades que tenim». Però, en tot cas, Caparrós ha reiterat que «el resultat d'avui dóna pistes del que vol la ciutadania».