El foc no afecta les naus dels costats

Actualitzada 12/10/2021 a les 09:44

Una dotzena de dotacions dels Bombers continuen treballant aquest dimarts al matí en l'incendi d'una planta de reciclatge que crema des d'ahir a la nit al polígon industrial de Tosses, a Amposta. El cos de Bombers, que va rebre l'avís a un quart de deu de la nit, ha aconseguit contenir les flames perquè no afectin les naus adjacents. El foc ha cremat, per ara, camions i maquinària. Al lloc també s'hi van desplaçar ahir a la nit agents del cos de Policia Local per ajudar amb les tasques de seguretat. L'Ajuntament ha fet un comunicat en què demana a la ciutadania que eviti acostar-se a la zona on s'ha declarat l'incendi.