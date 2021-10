Prop d'un 7% dels rapitencs voten durant les tres primeres hores de la consulta ciutadana de Sant Carles de la Ràpita

La votació seguirà en marxa fins les dues del migdia i es reprendrà de quatre de la tarda a vuit del vespre

Actualitzada 12/10/2021 a les 12:30

Un total de 854 persones han votat en la consulta popular de Sant Carles de la Ràpita fins les dotze del migdia, el que representa un 6,86% del cens total, segons dades del consistori. La votació s'ha obert puntualment a les nou del matí i s'allargarà fins les dues del migdia, per reprendre's posteriorment de quatre de la tarda a vuit del vespre. L'alcalde Josep Caparrós ha recordat el compromís polític de tots els grups municipals de fer vinculant el resultat en cas que una de les dues opcions plantejades obtingui un mínim del 20% de suports del cens total. Prop de 12.500 veïns majors de setze anys estan cridats a votar per escollir si el nom oficial del municipi es manté com Sant Carles de la Ràpita o canvia a La Ràpita.