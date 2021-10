Gran afluència de rapitencs per votar en la consulta popular sobre el nom del municipi de Sant Carles de la Ràpita

L'alcalde del municipi, Josep Caparrós, defineix la jornada com un «exercici democràtic» per resoldre un debat històric

Els ciutadans de Sant Carles de la Ràpita han respost a la crida a les urnes de la consulta popular per escollir el nom oficial del municipi. A primera hora del matí d'aquest dimarts s'han format cues davant del pavelló firal on s'ubiquen cinc meses electorals que recullen les paperetes amb dues opcions: Sant Carles de la Ràpita i La Ràpita. Es tracta d'un debat històric que en els darrers mesos s'ha intensificat i que aquest 12 d'octubre es resoldrà definitivament. L'alcalde de la localitat, Josep Caparrós, ha definit la jornada com un «exercici democràtic» i «important» per al poble. Les meses constituïdes estaran obertes fins les dues del migdia i de quatre de la tarda a vuit del vespre, quan començarà el recompte de vots.