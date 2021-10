Demà dimarts els habitants podràn votar com volen que es digui el seu municipi: 'Sant Carles de la Ràpita' o 'La Ràpita'

Actualitzada 11/10/2021 a les 12:43

Demà dimarts dia 12 d'octubre els habitants de Sant Carles de la Ràpita podràn votar com volen que es digui el seu municipi: 'Sant Carles de la Ràpita' o 'La Ràpita'. Lo Suís, Rosaleda i Ruso han fet una cançó per demanar que es voti 'La Ràpita' en un vídeo que ja corre per les xarxes socials.Els quatre grups municipals entomaran el resultat si rep el suport de més del 20% del cens, que és de 12.520 habitants. La votació es concentrarà al pavelló municipal on hi haurà 5 meses.