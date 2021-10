La pandèmia impulsa l'afluència a la via verda del Baix Ebre amb un 25% d'usuaris més

Potenciar l'alternativa interior

Les xifres indiquen creixements en totes les modalitats i trams. Globalment, s'ha registrat el pas a peu de 156.933 usuaris –un increment del 27%- així com de 167.61 en bicicleta –pujant un 22,5%-. El tram entre Tortosa i Roquetes, que funciona com a via de comunicació interurbana, és àmpliament el més utilitzat, amb 206.277 usuaris –un augment del 16%-, un 60% del quals vianants.Al tram de l'estació de Benifallet és on s'ha experimentat el creixement més notable, un 55%, arribant als 56.072 usuaris. A Aldover, s'han arribat als 65.215 –augment del 35%-. En aquests dos últims trams predominen les bicicletes, amb percentatges del 78% i el 70%, respectivament.El Consell calcula que unes 1.200 persones al dia de mitjana utilitzen algun dels trams de la via verda on el passat 2019 es van instal·lar comptadors. Ho fan, preferentment, de dissabte a diumenge i en horaris com de nou del matí a dotze del migdia i de cinc a set de la tarda. El rècord va ser el passat 2 d'abril, setmana santa, amb 1.483 usuaris al comptador de Tortosa i 1.357 a Benifallet -1.128 en bicicleta-.El creixement de les xifres per segon any consecutiu s'explica, segons el president del Consell del Baix Ebre, Xavier Faura, pel canvi d'hàbits turístics que ha impulsat la pandèmia. «La covid-19 ha fet canviar la manera de fer turisme: en lloc de buscar massificació, la gent ha buscat un turisme més natural, ecològic i més sa. La via verda respon a aquestes característiques. Entenem que la pandèmia ha servit per donar-nos a conèixer més enllà de les fronteres ebrenques i hem de treballar per consolidar-ho efectivament», ha apuntat.L'ens creu que l'actiu encara té marge decreixement pel que fa a capacitat d'atracció turística com a "pol d'atracció" alternatiu al turisme de costa i oferta de turisme actiu de l'interior. L'objectiu és millorar aquest posicionament i trencar l'estacionalitat és l'objectiu per poder generar activitat econòmica i ocupació al llarg de l'any.En aquest sentit, les xifres, a més, han resultat especialment significatives pel que fa a l'evolució de les visites al llarg dels diferents moments de l'any. El creixement, precisament, no s'ha focalitzat en els tradicionals mesos de juliol i agost, que s'han estancat, sinó que ha tingut durant setmana santa i setembre dos dels principals períodes d'atracció, segons ha concretat el vicepresident i conseller comarcal de Turisme, Francesc Vallespí.De moment, l'aposta de l'ens comarcal per la via verda de la Val de Zafán passa per l'impuls de d'un projecte conjunt amb la resta de consells ebrencs que aspira a obtenir 5,8 milions euros dels fons Next Generation per recuperar itineraris naturals i potenciar el turisme actiu de l'interior.Més a curt termini, segons ha explicat Faura, el Consell preveu licitar aquest pròxim novembre les obres per instal·lar l'enllumenat –que s'alimentarà amb plaques solars- i eixamplar el tram entre Tortosa i Roquetes, el més utilitzat segons els registres dels comptadors. L'ens hi preveu invertir uns 190.000 euros –que en part seran aportats per la Diputació de Tarragona-.