Un clúster eòlic d'Aragó inclou una nova línia de molt alta tensió que creuarà l'Ebre i Tarragona

Informació pública a l'agost

El BOE (Butlletí Oficial de l'Estat) del passat 28 de juliol publicava el procés d'informació pública de l'estudi d'impacte ambiental i la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia d'un macroprojecte energètic que inclou una nova línia de molt alta tensió que creuarà el sud de Catalunya. Es tracta d'un conjunt de parcs eòlics anomenat 'Clúster Begues'.Inclou la central fotovoltaica Jaime I (40 MW), a Lechón (Saragossa) i Cucalón (Terol), i quatre parcs eòlics amb 32 aerogeneradors. Són les centrals El Pelado (38,5MW) a Allueva, Bea, Calamocha i Fonfría (Terol); la central Honos (49,5 MW) a Vivel del Río Martín, La Hoz de la Vieja, Segura de los Baños i Maicas (Terol); la central Lera (38,5 MW) a Salcedillo, Allueva y Fonfría (Terol); i la central San Vicente (49,5 MW) a Cucalón, Lanzuela, Bea, Lagueruela (Terol). L'anunci del BOE indica que la infraestructura d'evacuació afecta les províncies de Saragossa, Terol, Tarragona i Barcelona. La inversió prevista supera els 378 milions d'euros.En concret, la MAT, que tindrà 180 quilòmetres només a l'Ebre i Tarragona, passaria pels municipis ebrencs d'Ascó, Batea, Corbera d'Ebre, Gandesa, Garcia, la Fatarella i Móra d'Ebre, i creuaria tot el Camp de Tarragona afectant els termes municipals d'Alcover, Alforja, Almoster, Bràfim, Duesaigües, el Masroig, el Milà, Falset, la Bisbal del Penedès, la Selva del Camp, l'Albiol, l'Aleixar, l'Arboç, Llorenç del Penedès, Masllorenç, Montferri Nulles, Pradell de la Teixeta, Puigpelat, Riudecols, Rodonyà, Sant Jaume dels Domenys, Vallmoll, Valls, Vilabella.Com apunta l'ambientòleg Joan Pons, el projecte i sobretot la MAT «generarà elevats impactes» perquè és un «nou eix vertebrador» en una zona on ja hi ha altres línies de tensió. Pons alerta que aquests grans clústers energètics «repeteixen» el model de concentració de la producció en «determinats territoris» que necessiten grans infraestructures d'evacuació. També des de Xarxa Sud, Mike Holt, ha lamentat que el decret d'emergència climàtica del Govern no estigui fomentant un model de producció energètica distribuïda i propera a les grans àrees de consum. «Afavoreix macrocentrals de grans empreses amb recursos tècnics i financers per fer-ho, buscant tenir-ne el monopoli i concentrant els projectes a zones agrícoles on troben els terrenys més bé de preu», ha denunciat.D'entrada, alerten que la nova MAT seria una infraestructura «buida» a Catalunya, però justament passa per molts dels termes municipals ebrencs i tarragonins on la Ponència de Renovables ha emès informes favorables a l'emplaçament de noves centrals eòliques, que ara s'hauran de tramitar per rebre autorització. Encara que la propietària sigui Forestalia, en pot vendre concessions d'ús, sigui a altres empreses promotores o a Red Elèctrica Española.Una de les qüestions que més ha molestat, i que consideren «denunciable», és que el procés d'informació pública del projecte es faci en ple mes d'agost, tot i afectar desenes de municipis i propietaris. «Suposa una situació d'indefensió. És un projecte que s'hauria d'haver consensuat i sotmès a informació pública en un altre moment en què els propietaris i els ajuntaments tenen tots els recursos, sobretot el del temps per estudiar bé el projecte», ha lamentat Pons.Des de Xarxa Sud també alerten de la devaluació de les finques per on passa una MAT. «Es destruiran negocis, cases rurals, granges. Només aporta perjudicis econòmics per al territori i molts beneficis per a les multinacionals», ha assenyalat Sisco Garcia. «No volem ser el traster de les infraestructures que fan funcionar les capitals i fan nosa a la resta del país», ha afegit Holt. Xarxa Sud remarca que les Terres de l'Ebre «són més que solidàries» amb temes d'energia i demanen la implicació de les administracions per evitar «manar a una Catalunya buida». L'entitat reclama a les institucions que s'oposin a aquesta nova MAT.