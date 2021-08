Estabilitzat un incendi a Corbera d'Ebre que ha mobilitzat tretze dotacions de Bombers

Els Bombers van aconseguir encerclar el foc amb una línia d'aigua perimetral

Els Bombers de la Generalitat han pogut controlar aquesta matinada un incendi forestal que es va iniciar anit en una zona de vegetació forestal de Corbera d'Ebre i que ha afectat un perímetre d'entre dues i tres hectàrees.Segons han informat els Bombers, l'avís del foc es va produir a les 22.19 hores i es van desplaçar una dotzena de dotacions fins al lloc, proper a una pista forestal entre els paratges de Crevetes i Barrancs.Els efectius desplaçats han envoltat el perímetre afectat amb una línia d'aigua i han pogut estabilitzar el foc cap a la 01.25 hores, per donar-ho per controlat a les 02.05 hores.Aquest matí cinc dotacions segueixen treballant en el lloc, remullant i controlat els punts calents, especialment els de el flanc esquerre, el més actiu, per poder donar per extingit l'incendi en les properes hores.Catalunya afrontarà entre avui i dimarts que ve la pitjor setmana de perill d'incendi dels últims 18 anys, segons el Servei de prevenció d'incendis del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.La Generalitat imposarà a partir d'avui restriccions d'accés als espais naturals de Montserrat, Montsec, Baronia de Rialb, Montmell-Marmellar i Montsant a causa de l'onada de calor i el risc «extrem» d'incendi, per la qual cosa també activarà el Pla Alfa en 279 municipis catalans.