S'enfonsa un vaixell pesquer al port de Deltebre

Els Bombers contenen la fuita de gasoil i oli de l'embarcació

Actualitzada 09/08/2021 a les 14:06

Un vaixell pesquer de set metres d'eslora s'ha enfonsat al port de Deltebre (Baix Ebre) davant del Club Nàutic de Riumar. L'avís s'ha rebut a la una del migdia d'aquest dilluns i quatre dotacions dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc per contenir la fuita de gasoil i oli que s'ha produït al riu Ebre. Els motius de l'enfonsament es desconeixen però el vaixell estava fora de servei i no hi havia cap persona ni tripulant a bord. La taca de combustible s'ha contingut amb una mànega amb aire i no hi ha risc que s'escampi riu avall. Tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) es desplacen fins al lloc per valorar com retirar l'embarcació i netejar hidrocarburs.