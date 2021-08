Actualitzada 09/08/2021 a les 15:50

L'Ajuntament de Sant Carles la Ràpita ha tret a licitació el projecte de reforma de l'antic edifici de la Duana, situat a la Plaça Carles III, que acollirà el futur centre per al desenvolupament de l'economia blava de les Terres de l'Ebre.La licitació es fa per un import de 526.304 euros i preveu una reforma per crear nous espais per a empreses emergents. Tindrà diferents zones de treball per a professionals o empreses, zones de reunió, sales de presentacions o aules i uns espais polivalents.