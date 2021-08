Tomben un monòlit a la Terra Alta que homenatjava feixistes italians de la Guerra Civil

Acció per la Independència s'atribueix l'acció: el seu «desè sabotatge»

Actualitzada 08/08/2021 a les 17:31

El grup Acció per la Independència ha tombat un monòlit de Caseres, a la Terra Alta, que homenatjava els feixistes italians que van lluitar amb el bàndol franquista durant la Guerra Civil. El grup s'atribueix l'acció. Ha penjat un vídeo a les xarxes de la làpida amb una pintada independentista, i de l'instant que la tomben amb ajut de cordes. Acció per la Independència diu que és el «desè sabotatge» que porten a terme, amb l'objectiu d'eliminar tots els símbols franquistes que queden al país.El primer va ser contra la cripta de Montserrat dedicada als requetès, el diumenge passat 18 de juliol, just el dia que feia 85 anys de l'esclat de la Guerra Civil. Aquell dia també estava prevista la retirada del polèmic monument franquista a Tortosa.