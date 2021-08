El conductor va sortir de la via per causes que es desconeixen i a l'interior del vehicle hi van trobar diverses coses robades en els comerços de Deltebre com una ronyonera o un televisor que la policia va retornar als seus propietaris. A més, van recuperar una bicicleta que els Mossos investiguen de qui és.Tot plegat va ser possible gràcies a la col·laboració dels agents de la Policia Local de Deltebre, que van poder recollir imatges i informació que relacionaven el detingut amb els robatoris a l'interior dels comerços.El detingut va passar dijous a disposició judicial i va quedar en llibertat amb càrrecs.