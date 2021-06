Acusen el consistori d'imposar la retirada del «monument de la Batalla de l'Ebre»

El Col·lectiu per la reinterpretació del monument de la Batalla de l'Ebre (Corembe) i Tortosins pel monument han lamentat que l'Ajuntament «ha imposat retirar el monument a la Batalla de l'Ebre» sense respectar el resultat de la consulta ciutadana de l'any 2016. Ambdues entitats es manifesten així després que la moció presentada per la primera per demanar «respecte» per aquella decisió hagi estat rebutjada amb els vots de la CUP, ERC, MOVEM i PSC, l'abstenció de Junts i el vot a favor de Ciutadans. La moció comptava amb el suport de 1.400 signatures de veïns recollides «en menys de deu dies» i també demanava tornar a catalogar el monòlit, anul·lar el permís d'obres per al desmantellament i gestionar un pressupost per a la reintepretació.