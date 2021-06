L'Ajuntament de Tortosa rebutja la moció popular per reinterpretar el monument franquista

Junts s'absté amb l'argument que calia respectar el resultat de la consulta de 2016

La moció popular per la reinterpretació del monument franquista de l'Ebre a Tortosa ha estat rebutjada pel plenari de l'Ajuntament. Només el regidor de Ciutadans hi ha donat suport i Movem, ERC, PSC i la CUP hi ha votat en contra. Junts s'ha abstingut amb l'argument que comparteixen amb els impulsors de la moció, Corembe i Tortosins pel Monument, que calia respectar la consulta popular del 2016, en la qual un 68% dels votants va optar per la reinterpretació.A la petició que incloïa la moció de paralitzar el procés de la retirada, la portaveu de Junts Cinta Espuny, ha recordat que suposaria «una il·legalitat» perquè les llicències d'obres «són actes reglats» i que, no atorgar-la, hauria suposat prevaricar.