El PDeCAT esmena la llei de mesures financeres perquè la concessionària del Castor pagui el desmantellament

També es reclama quantificar i reclamar els danys i perjudicis del fallit projecte

Actualitzada 07/06/2021 a les 13:40

El diputat del PDeCAT al Congrés, Ferran Bel, ha presentat dues esmenes al projecte de llei de mesures financeres i de suport social i econòmic perquè sigui l'empresa concessionària del magatzem de gas Castor qui assumeixi el cost de desmantellar les plantes del fallit projecte. La primera esmena reclama que el govern espanyol executi el desmantellament abans d'un any de l'entrada en vigor de la llei i que la concessionària n'assumeixi el cost. La segona esmena reclama determinar, quantificar, en un termini de sis mesos, totes les reclamacions per danys i perjudicis que va provocar el Castor, així com la crisi sísmica que es va generar amb la injecció del gas. L'exconcessionària hauria d'abonar aquestes quantitats en el termini d'un any.