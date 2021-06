El debat sobre el monument franquista de Tortosa s'aviva pocs dies abans de retirar-lo

Ni davant la decisió ferma i el projecte en marxa del Govern per treure el monument franquista del riu Ebre de Tortosa, el debat no es tanca. Aquests dies a Tortosa partidaris de la retirada i de la reinterpretació han sortit a mostrar els suports d'una opció i l'altra. La moció popular que es debat aquest dilluns es va presentar amb 1.405 firmes de suport, però la Comissió per la retirada dels símbols franquistes també ha rebut l'adhesió al seu comunicat per la retirada de disset associacions memorialistes d'arreu dels Països Catalans i de més d'un centenar de personalitats i entitats culturals, polítiques i de la societat civil.Aquesta «polseguera», per a la Comissió per la retirada, és conseqüència de la consulta de 2016, «una irresponsabilitat», diuen, dels governs de Tortosa a qui retreuen també haver callat i mirat cap a una altra banda durant anys. La portaveu de l'entitat, Ester Baiges, ha recordat que ha costat «anys de treball» que el consistori aprovés la descatalogació patrimonial del monòlit i confien que els grups polítics «no es desdiran i no hi haurà sorpreses».Però el Corembre i Amics del Monument s'aferren a defensar el «mandat popular» del 2016 en què un 68% dels participants a la consulta va optar per reinterpretar-lo. «És una aposta molt oberta perquè reinterpretar vol dir posar-lo en marxa amb altres conceptes on es pot sumar tothom», ha dit Josep Otero, portaveu de Corembe. Aquest diumenge prop de 150 persones es van concentrar al passeig del riu Ebre a Tortosa per defensar aquesta opció. «Era evacuar les ganes, l'emoció i que la gent es vol significar en pau i tranquil·litat i sense grans sorolls, però necessitava tenir aquest moment d'alegria i dir que estem aquí per ajudar-nos», ha explicat.Des de Corembe consideren que la descatalogació perquè el monument no quedés emparat en les exempcions de la llei de memòria històrica espanyola, ha estat un gest polític pel qual s'interpel·larà els grups municipals al plenari. Les associacions memorialistes insisteixen que el significat del monument no té marge d'interpretació perquè va ser part de «l'operació propagandística de la dictadura franquista per justificar la guerra i la repressió política amb una suposada pau».Mentrestant, a la llera de l'Ebre han començat les prospeccions del terreny on s'ubicarà la grua per retirar el monòlit. L'inici de les obres per desmuntar-lo i treure'l s'ha anunciat per al 18 de juliol, dia en què es compleixen 85 anys del cop d'estat franquista.