Treballen per extingir un incendi de vegetació a Tivissa

Els Bombers han aconseguit controlar les flames i hi treballen amb 13 dotacions terrestres

Actualitzada 05/06/2021 a les 18:08

En l'incendi de Tivissa hi ha hagut focus secundaris, com es pot comprovar en aquest vídeo. Foc empès per la marinada que bufava a la zona. En aquests moments, 14 dotacions terrestres i 1 helicòpter de comandament #bomberscat a la zona pic.twitter.com/B5eZLFL9u3 — Bombers (@bomberscat) June 5, 2021

Els Bombers de la Generalitat treballen per poder extingir un gran incendi de vegetació a Tivissa, concretament a la zona los Burgans. Els serveis d'emergències han treballat amb 14 dotacions terrestres i un helicòpter per poder apagar les flames. Actualment el foc es considera controlat, segons els Bombers, i encara hi treballen amb 13 dotacions terrestres.Els serveis d'emergències van rebre l'avís a les 14:39 del migdia d'aquest dissabte que s'havia activat un incendi al terme municipal de Tivissa. Segons informen els Bombers, han pogut estabilitzar el front dret de les flames, però el flanc esquerre continua actiu. La direcció del foc el porta cap a una zona d'oliveres.Actualment l'incendi forestal de Tivissa també ha provocat l'aparició de focus calents secundaris que han aparegut a causa de la força del vent de marinada. Els Bombers calculen que l'incendi hauria cremat 1,4 hectàrees de vegetació.